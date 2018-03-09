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Три человека погибли при опрокидывании лодки в Адыгее
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Три человека погибли при опрокидывании лодки в Адыгее 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Адыгее на Кубанском водохранилище при опрокидывании лодки погибли три человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел, когда семейная пара с друзьями праздновали день рождения.
"Около 14 часов на металлической лодке с мотором двое мужчин и две женщины вышли на водоем. … возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко вильнул рулем, после чего лодка перевернулась и спустя 3 часа утонула. Находясь в открытом водоеме около 3-4 часов, трое утонули, что видела женщина, которую на дереве обнаружил рыбак и доставил на берег", — говорится в сообщении.
СК проводит проверку по факту инцидента.
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