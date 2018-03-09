Три человека погибли при опрокидывании лодки в Адыгее 

"Около 14 часов на металлической лодке с мотором двое мужчин и две женщины вышли на водоем. … возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко вильнул рулем, после чего лодка перевернулась и спустя 3 часа утонула. Находясь в открытом водоеме около 3-4 часов, трое утонули, что видела женщина, которую на дереве обнаружил рыбак и доставил на берег", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел, когда семейная пара с друзьями праздновали день рождения.