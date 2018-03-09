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В Италии родители съели кекс с марихуаной и попали в больницу
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В Италии родители съели кекс с марихуаной своего сына и попали в больницу 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Flickr / Luca Prioli
Молодой итальянец, решивший приготовить кекс с марихуаной, ненароком отправил в больницу собственных родителей, сообщают местные СМИ.
В четверг вечером семейная пара из северного региона Фриули нашла на кухне свежеиспеченный кекс, который их 20-летний сын оставил остывать на столе. Они не смогли устоять перед искушением попробовать десерт, после чего почувствовали себя плохо и вызвали скорую. В больнице они пожаловались на тошноту и головную боль. Проведенное обследование показало, что причиной отравления были наркотики, о чем врачи незамедлительно сообщили карабинерам.
Отпрыск несчастной пары после обыска и допроса признался, что добавил в тесто солидную дозу марихуаны. Он захотел самостоятельно испечь кекс по "амстердамскому" рецепту, когда в выпечку добавляют растворенные в масле или в крепком алкоголе наркотические производные конопли.
Остаток десерта конфискован, а молодому человеку предстоит ответить перед законом за хранение наркотиков.
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