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Лавина заблокировала 10 сел в Дагестане
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Лавина отрезала от транспортного сообщения 10 сел в Дагестане 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: EPA
Лавина объемом 6 тыс. кубометров сошла на дорогу в Рутульском районе Дагестана, пострадавших нет. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 метров. Пострадавших нет", — сказали в ведомстве.
В результате схода лавины нарушено сообщение с десятью населенными пунктами. Ведется расчистка дороги, которую планируется завершить к 15:00 мск.
ТАСС: последние новости
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