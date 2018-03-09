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На Кубани при столкновении грузовиков погибли два человека
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На Кубани при столкновении грузовиков погибли два человека 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 9 мар — РИА Новости. Два человека погибли в Белореченском районе Краснодарского края при столкновении трех грузовых машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги "Энем — Адыгейск — Бжедугхабль" поступила в дежурную часть отдела МВД России по Белореченскому району около 07.00.
"По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN (Тонар) под управлением мужчины 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Адыгейска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим большегрузом MAN с полуприцепом, под управлением мужчины 1960 года рождения. Следом по касательной их задел еще один грузовой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два водителя большегрузов, в третьем грузовике никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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