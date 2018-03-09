На Кубани при столкновении грузовиков погибли два человека

Информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги " Энем Адыгейск — Бжедугхабль" поступила в дежурную часть отдела МВД России по Белореченскому району около 07.00.

"По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN (Тонар) под управлением мужчины 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Адыгейска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим большегрузом MAN с полуприцепом, под управлением мужчины 1960 года рождения. Следом по касательной их задел еще один грузовой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два водителя большегрузов, в третьем грузовике никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.