На скважине «дочки» «Роснефти» произошла авария

На скважине на Ямале произошёл выброс газа и воды

«9 марта в 08:00 МСК в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине N221 («РН-Газ» — ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания», — говорится в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. На разведочной скважине ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (структура «Роснефти» ) в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл выброс газа и воды. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время скважина обесточена, персонал эвакуирован на безопасное расстояние.