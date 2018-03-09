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На скважине «дочки» «Роснефти» произошла авария
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На скважине на Ямале произошёл выброс газа и воды 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На разведочной скважине ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (структура «Роснефти») в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл выброс газа и воды. Об этом сообщает Интерфакс.
«9 марта в 08:00 МСК в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине N221 («РН-Газ» — ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания», — говорится в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время скважина обесточена, персонал эвакуирован на безопасное расстояние.
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