В Москве на пешеходном переходе сбили двух человек

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"Около 11.20 на Рязанском проспекте автомобиль Hyundai Solaris совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли в начале пешеходного перехода", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие были доставлены в больницу. Двух человек сбили на Рязанском проспекте в Москве на пешеходном переходе, они госпитализированы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД По его словам, водитель после ДТП не скрылся и остался на месте аварии, с ним работают полицейские.