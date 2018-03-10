«Рыбу-монстра» обнаружили на пляже в Австралии

На пляже в Австралии нашли «рыбу-монстра»

На берегу в австралийском штате Квинсленд нашли огромную рыбу, пишет местное издание Courier Mail.

"В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной", — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке. Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5— ABC Sydney (@abcsydney) March 8, 2018 Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.

Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности "рыбы-монстра". Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.

Этот вывод подтвердили и представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда. По их словам, рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.