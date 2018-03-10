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«Рыбу-монстра» обнаружили на пляже в Австралии
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На пляже в Австралии нашли «рыбу-монстра» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На берегу в австралийском штате Квинсленд нашли огромную рыбу, пишет местное издание Courier Mail.
Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.
"В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной", — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке.
Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности "рыбы-монстра". Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.
Этот вывод подтвердили и представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда. По их словам, рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.
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