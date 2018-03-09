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На Украине задержан глава Центра освобождения пленных
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СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана 

ТК «Звезда» 9 марта 2018
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана подозревают в подготовке терактов.
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Верховной Рады Надежду Савченко по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке террористических атак. Соответствующее заявление сделал украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
«СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов», — приводит телеканал «112 Украина» слова Луценко.
Напомним, 9 марта Рубан был арестован решением суда сроком на два месяца. Он подозревается подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и теракта в правительственном квартале Киева, а также в убийстве депутатов.
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