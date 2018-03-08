Отравление Скрипаля связали с досье на Трампа

СМИ обнаружили связь Скрипаля с составителями досье на Трампа

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, мог быть связан с авторами досье на президента США Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.

По данным издания, британский консультант по безопасности, имя которого не раскрывается, долгое время жил неподалеку от Скрипаля в Солсбери и контактировал с ним. Согласно учетной записи консультанта в соцсети LinkedIn, удаленной в недавнее время, он работал с компанией Orbis Business Intelligence.

Компанию возглавляет бывший британский разведчик Кристофер Стил, автор досье на Дональда Трампа, где говорилось о «тесных связях» президента США с Россией.