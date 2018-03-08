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Полиция задержала протестующих у свалки «Ядрово»
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Полиция задержала протестующих у свалки «Ядрово» 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: группа vk.com «Ядрово. Задыхаемся!»
Полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, которые пытались перекрыть дорогу к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщили «Интерфаксу» члены инициативной группы.
«К протестующим подъехал автобус ОМОНа, через некоторое время сотрудники ОМОНа начали задержания, в настоящий момент трудно подсчитать точное количество задержанных, но речь идет о порядка десяти участниках акции», — сказал собеседник агентства.
По его словам, утром в четверг группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к свалке, из-за которой, по мнению местных жителей, в городе постоянно чувствуется неприятный запах. Активисты в частности заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергии у жителей города.
В настоящий момент у полигона находятся полицейские, рассказали в инициативной группе.
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