Полиция задержала протестующих у свалки «Ядрово»

«К протестующим подъехал автобус ОМОНа, через некоторое время сотрудники ОМОНа начали задержания, в настоящий момент трудно подсчитать точное количество задержанных, но речь идет о порядка десяти участниках акции», — сказал собеседник агентства. Полиция задержала несколько жителей подмосковного Волоколамска, которые пытались перекрыть дорогу к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщили «Интерфаксу» члены инициативной группы.

По его словам, утром в четверг группа жителей Волоколамска перекрыла дорогу к свалке, из-за которой, по мнению местных жителей, в городе постоянно чувствуется неприятный запах. Активисты в частности заявляют, что свалка стала причиной массовых случаев тошноты, головных болей и аллергии у жителей города.

В настоящий момент у полигона находятся полицейские, рассказали в инициативной группе.