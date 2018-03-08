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В Финском заливе терпит бедствие сухогруз
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В Финском заливе терпит бедствие сухогруз, направлявшийся в Петербург 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: Фонтанка.Ру
Грузовое судно под флагом Панамы, направляющееся в Санкт-Петербург, терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива, сообщает в четверг Пограничная охрана Финляндии.
"Служба морских спасателей Хельсинки в 12.41 (13.41 мск) получила сигнал, что в машинном отделении грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 метров. На борту грузового судна 22 человека, они вне опасности. Помещение задраили. Опасности затопления судна нет", — говорится в сообщении.
Пограничная охрана готова при необходимости быстро эвакуировать людей с корабля.
К сухогрузу направляются находящийся поблизости ледокол Arctic Oy Nordica и катер береговой охраны Turva.
Как говорится в сообщении Пограничной охраны Финляндии от 17:35 (18:35 мск), ситуация на корабле остается стабильной. Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань. Пограничники поддерживают связь с экипажем.
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