В Финском заливе терпит бедствие сухогруз, направлявшийся в Петербург

"Служба морских спасателей Хельсинки в 12.41 (13.41 мск) получила сигнал, что в машинном отделении грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 метров. На борту грузового судна 22 человека, они вне опасности. Помещение задраили. Опасности затопления судна нет", — говорится в сообщении. Грузовое судно под флагом Панамы , направляющееся в Санкт-Петербург , терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива, сообщает в четверг Пограничная охрана Финляндии

Пограничная охрана готова при необходимости быстро эвакуировать людей с корабля.

К сухогрузу направляются находящийся поблизости ледокол Arctic Oy Nordica и катер береговой охраны Turva.

Как говорится в сообщении Пограничной охраны Финляндии от 17:35 (18:35 мск), ситуация на корабле остается стабильной. Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань. Пограничники поддерживают связь с экипажем.