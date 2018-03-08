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В Братиславе депутатов эвакуировали из-за угрозы взрыва
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В Братиславе депутатов парламента эвакуировали из-за угрозы взрыва 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Депутатов и посетителей здания Национального собрания (парламента) Словакии эвакуировали в Братиславе из-за поступившего сообщения о заложенной бомбе, сообщила представитель парламентской канцелярии Зузана Чижмарикова.
"Поступило сообщение о заложенной в здании парламента бомбе. Все находившиеся в нем люди эвакуированы. Пиротехники и полиция занимаются проверкой", — сказала Чижмарикова, сообщение которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
В связи с эвакуацией парламента руководство правящей партии "Курс — социальная демократия" вынуждено было перенести намеченную здесь пресс-конференцию о ситуации в республике в свою штаб-квартиру.
Ранее, в феврале этого года, после сообщений о заложенной бомбе подвергались экстренной эвакуации здания Верховного суда, Минюста и МВД. Во всех случаях сообщения о бомбах не подтвердились.
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