В Братиславе депутатов эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Братиславе депутатов парламента эвакуировали из-за угрозы взрыва

"Поступило сообщение о заложенной в здании парламента бомбе. Все находившиеся в нем люди эвакуированы. Пиротехники и полиция занимаются проверкой", — сказала Чижмарикова, сообщение которой транслировали сетевые ТВ-каналы. Депутатов и посетителей здания Национального собрания (парламента) Словакии эвакуировали в Братиславе из-за поступившего сообщения о заложенной бомбе, сообщила представитель парламентской канцелярии Зузана Чижмарикова.

В связи с эвакуацией парламента руководство правящей партии "Курс — социальная демократия" вынуждено было перенести намеченную здесь пресс-конференцию о ситуации в республике в свою штаб-квартиру.