В Италии пару арестовали за насилие над девушкой из Чернобыля

В Италии семейную пару арестовали за насилие над девушкой из Чернобыля

Чету итальянцев арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении девушки из Белоруссии , приезжавшей к ним в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны, рассказали в полицейском управлении города Форли.

Девушка, которой сейчас 22 года, с 10-летнего возраста проводила летние каникулы у семейной пары в Форли. В 2014 году она попала в тяжелую аварию на велосипеде, оставшись почти полным инвалидом. По версии следствия, итальянцы, контролировавшие все сферы ее жизни, решили присвоить себе причитавшуюся ей страховую выплату. Всего в карман мошенников попали 2 миллиона 120 тысяч евро.

Теперь они обвиняются в сексуальном насилии, которому они подвергали свою гостью, мошенничестве и обмане инвалида.