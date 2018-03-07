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На военной базе в Иране произошел мощный взрыв
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На военной базе в Иране произошел мощный взрыв 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр видео
Мощный взрыв произошел на военной базе в городе Дизфуль, сообщают информационные агентства.
На базе начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
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