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На военной базе в Иране произошел мощный взрыв
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На военной базе в Иране произошел мощный взрыв
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Мощный взрыв произошел на военной базе в городе Дизфуль, сообщают информационные агентства.
На базе начался пожар, передает
ТАСС
со ссылкой на
«Синьхуа»
.
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