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США хотят объявить РФ «спонсором терроризма»
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В США предложили объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за Скрипаля 

Газета.Ru 14 февраля 2018
Фото: Reuters
Демократ Роберт Менендес, член комитета по иностранным делам сената США, заявил, что против России необходимо ввести санкции по химическому оружию, а также объявить государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА "Новости".
"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — сказал Менендес.
Политик подчеркнул, что Соединенные штаты приняли в 1991 году закон о контроле за уничтожением химического и биологического оружия, согласно которому против стран, которые используют подобное вооружение, необходимо применять санкции.
Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Путин не должен считать Великобританию местом для политических убийств. В российском МИДе все обвинения о причастности России к отравлению Скрипаля подвергли резкой критике.
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