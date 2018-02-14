США хотят объявить РФ «спонсором терроризма»

В США предложили объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за Скрипаля

"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — сказал Менендес.

Политик подчеркнул, что Соединенные штаты приняли в 1991 году закон о контроле за уничтожением химического и биологического оружия, согласно которому против стран, которые используют подобное вооружение, необходимо применять санкции.