Отравление Скрипаля хотят обсудить на уровне НАТО

Великобритания намерена обсудить дело об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, пишет газета Independent со ссылкой на парламентария Тобиаса Элвуда.
"Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", — заявил Элвуд.
По данным газеты, Элвуда поддерживает британский министр безопасности Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" Великобритании и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".
Британская полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.
Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.