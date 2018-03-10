Ещё
Отравление Скрипаля хотят обсудить на уровне НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Великобритания намерена обсудить отравление Скрипаля на уровне НАТО 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Денис Ворошилов
Великобритания намерена обсудить дело об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, пишет газета Independent со ссылкой на парламентария Тобиаса Элвуда.
"Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", — заявил Элвуд.
По данным газеты, Элвуда поддерживает британский министр безопасности Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" Великобритании и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".
Британская полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.
Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
РИА Новости: последние новости
Телеведущий Шейнин прокомментировал нападение украинского десантника В Петербурге умер основатель рок-группы "Внезапный сыч" В Краснодаре около 25 тысяч человек остались без энергоснабжения
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США309
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа232
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»236
Россияне раскритиковали ремонт Киркорова93
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»826
Видео
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Оружие Армия
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение