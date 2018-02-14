Австралия поддержала Британию в деле против РФ

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Австралия поддерживает Великобританию в деле Скрипаля 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: Reuters
Австралия считает, что премьер-министр Великобритании "предоставила убедительные аргументы, говорящие об ответственности России" за отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп.
"Австралия солидарна и самым решительным образом поддерживает Великобританию, ответ ее премьер-министра на эту гнусную атаку, ставшую первым использованием химического оружия на территории Европы после окончания Второй мировой войны, — говорится в заявлении. — Мы поддерживаем приверженность правительства Великобритании проведению полномасштабного расследования, результатом которого должно стать привлечение виновных к ответственности. Мы также поддерживаем право британского правительства на ответные меры, включая высылку из страны 23 российских дипломатов и призыв провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН".
"Австралия в поддержку Великобритании и в тесных консультациях с ней и другими партнерами рассматривает варианты своего ответа" на эти события, указали премьер-министр и глава МИД страны.
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