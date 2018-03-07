Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии

Летчик указал на приведшую к гибели Ан-26 в Сирии причину

«После развала СССР уровень подготовки пилотов снизился. Летали мало, и то восстановление, которое идет в последние пять лет, качественных результатов еще не дало», — заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя гибель транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

«Когда в Адлере упал Ту-154 — там летчиков замордовали, они долго сидели в кабине, это был вопрос организации самих вылетов-прилетов, и он сыграл решающую роль в этой катастрофе, так как экипаж не отдыхал, — сказал Горбенко. — В случае со вчерашней катастрофой, судя по тем сведениям, которые есть, сложно сказать, это слабая подготовка или расслабленность командира. Ошибка непонятная, так как судя по тем метеоусловиям, которые там были, этого не должно было случиться», — считает эксперт. Экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что пока сложно сказать, из-за чего могла возникнуть ошибка пилотирования, которая называется в качестве основной версии крушения Ан-26 в Сирии.

«Думаю, что члены данного экипажа учились еще до реорганизации летных училищ. Факт в том, чтол большие проблемы возникли после развала СССР. Летали мало, уровень подготовки снизился, и то восстановление, которое идет в последние пять лет, своих качественных результатов, видимо, еще не дало», — сказал Горбенко. Горбенко отметил, что в целом уровень подготовки летного состава снизился несмотря на то, что в последние годы государство уделяет этому вопросу немало внимания.

«Основная проблема — мало летали. Не было горючего, не было запчастей, техника простаивала, и это сказалось. Те молодые летчики, которые пришли… у них был слабый уровень подготовки в училищах, а придя в части и полки — они, к сожалению, летали тоже очень мало. Это касается не только транспортной авиации, но и фронтовой, и дальней. И вот это все до сих пор «икается», так сказать», — пояснил собеседник.

На вопрос о том, как сейчас проходит подготовка летчиков Горбенко ответил, что «сейчас первые два курса училища все проходят общую теоретическую подготовку, а затем уже расходятся по полкам, где подготовка ведется в зависимости от выбранной специализации».

Горбенко также предположил, что «специализацию они вначале выбирают по желанию, а затем по итогам первой программы летного обучения инструкторы определяют, что кому подходит».

Говоря о том, какие требования выдвигаются к летчикам тех или иных видов авиации, Горбенко отметил, что «к сожалению, требования сейчас в среднем везде одинаковы».

Напомним, Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим во вторник днем. Первоначально сообщалось о 32 погибших. В качестве возможной причины называлась техническая неисправность. Черный ящик самолета был найден.

Предполагается, что самолет упал после того, как задел крылом заброшенное здание. Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС и базировался в Хмеймиме.

Позже был опубликован список погибших в результате катастрофы транспортника Ан-26 в Сирии.