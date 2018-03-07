Ещё
«Убил тещу». Задержан директор DJ Грува
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан директор DJ Грува 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Mash
Telegram-канал Mash сообщает, что московские правоохранители задержали концертного директора DJ Грува Дениса Калинина. Мужчину якобы заподозрили в убийстве матери его жены.
По данным Mash, сейчас в Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте Калинина. Канал отмечает, что женщину в ночь на 7 марта нашли задушенной в его квартире.
Ранее о мужчине, задержанном по подозрению в убийстве тещи, агентству «Москва» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ. В СК заявили, что утром 6 марта в одной из квартир жилого дома в Старосадском переулке между 34-летним обвиняемым и его 77-летней тещей возник конфликт.
По данным правоохранителей, мужчина напал на женщину и начал ее душить. От полученных травм она скончалась на месте.
Мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Во время допроса он признал вину.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК решил судьбу Грудинина527
Выявлен главный признак скорой смерти10
«Газпром» ответил «Нафтогазу»102
«Можно в туалет?»: Захарова о намерении Собчак71
Стало известно о гибели российского военного в Сирии117
Видео
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
01:11
«Газпром» ответил «Нафтогазу»
Экономика Компании
04:24
Информация о счетах Грудинина будет доступна в день выборов
Политика Выборы 2018
01:12
Путин: США нагло обманули Россию
Политика Конфликты
01:42
Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии
Происшествия
03:37
«Все там наши»: Путин о российских военных на Украине
Политика Украина
00:57
В Ростове-на-Дону взорвался Mercedes
Криминал Происшествия
03:59
ЦИК решил судьбу Грудинина
Политика Выборы 2018
00:40
Пилоты истребителей решали загадку во время полета
Оружие Армия
02:32
Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение