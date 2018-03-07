«Убил тещу». Задержан директор DJ Грува

Задержан директор DJ Грува

Telegram-канал Mash сообщает, что московские правоохранители задержали концертного директора DJ Грува Дениса Калинина . Мужчину якобы заподозрили в убийстве матери его жены.

По данным Mash, сейчас в Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте Калинина. Канал отмечает, что женщину в ночь на 7 марта нашли задушенной в его квартире.

Ранее о мужчине, задержанном по подозрению в убийстве тещи, агентству «Москва» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ . В СК заявили, что утром 6 марта в одной из квартир жилого дома в Старосадском переулке между 34-летним обвиняемым и его 77-летней тещей возник конфликт.

По данным правоохранителей, мужчина напал на женщину и начал ее душить. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Во время допроса он признал вину.