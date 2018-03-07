Нашпионил: полковник ГРУ предал Россию, а теперь умирает в Британии

Нашпионил

«Он был достаточно изысканно одет, я обратила на это внимание. Руки были подняты вверх ладонями, как будто он потягивался. Глаза неотрывно смотрели на дом перед ним. Он был в сознании, но словно парализован, немного раскачивался взад-вперед. Рядом с ним сидела женщина, ее голова лежала на его плече. Ее лицо было серым», — так женщина-очевидец описала свои впечатления от встречи с 66-летним Скрипалем в одном из парков города Солсбери. «Их лечат от воздействия неизвестного вещества. Оба находятся в реанимации в критическом состоянии», — заявили врачи. Вечером 5 марта мир облетела внезапная новость: шпионивший в пользу Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль отравлен вместе со своей дочерью Юлией. Их нашли в сквере в тяжелом состоянии, практически без сознания, и немедленно доставили в больницу. «Лента.ру» вспоминает, как Скрипаль изменил родине, почему смог выйти на свободу и как жил в Соединенном Королевстве.

Выяснилось, что вероятнее всего Скрипаль и его дочь пострадали от воздействия фентанила, мощнейшего синтетического наркотика, который в сто раз сильнее морфина и в 50 раз — героина. Его легко изготовить в подпольных лабораториях, поэтому им часто разбавляют произведенный из натуральных веществ героин. Он часто становится причиной смертей: уличные дилеры не могут рассчитать точную пропорцию, и их клиенты нередко умирают от передозировки.

В тот же день в больницу доставили двух сотрудников полиции, занимавшихся инцидентом. У них были диагностированы незначительные симптомы предполагаемого отравления. После осмотра их отпустили. Позже стало известно, что этими симптомами были зуд в глазах и одышка.

Я вас предал После госпитализации Скрипаля и его дочери полиция оцепила округу, сотрудники в костюмах химзащиты исследовали близлежащие районы. Они временно закрыли итальянский ресторан Zizzi, где, видимо, пострадавшие обедали перед инцидентом. Спасателям, очевидно, и удалось найти завернутый в несколько слоев пакет с фентанилом. Несмотря на то что власти призвали дождаться результатов официального расследования, в СМИ началась гонка версий: многие наблюдатели обвинили в происшедшем Россию , другие возложили вину на западные спецслужбы, высказав версию о «провокации перед российскими выборами».

«Вы меня переиграли», — именно этими словами в 2004 году Сергей Скрипаль приветствовал пришедших задерживать его сотрудников ФСБ.

Оперативники не позволили ему написать явку с повинной, разрешив лишь оформить чистосердечное признание. К тому времени полковник уже почти десять лет передавал информацию британской разведке. Он поступил на службу в ВДВ в середине 90-х, отличался дисциплинированностью и исполнительностью, бывал в горячих точках и даже имел награды. Потом перешел в Главное разведывательное управление ( ГРУ ), отвечал за кадровую работу. В 2003-м, уйдя со службы, работал в министерстве иностранных дел

Как сообщала «Комсомольская правда», Скрипаля завербовали во время зарубежной поездки. К нему подошли двое и предложили поработать во славу Короны: тот согласился практически не раздумывая. Как впоследствии сообщал «Коммерсант», Скрипаля скорее всего переманил «специалист по России», кадровый сотрудник МИ-6 Пабло Миллер. Он, по данным издания, интересовался крупными российскими компаниями, сведениями о возможном влиянии ФСБ на неправительственные организации, а также информатором российских спецслужб, который якобы внедрился в британское посольство в Москве . Скрипаля Миллер завербовал, видимо, представившись Антонио Алваресом де Идальго.

Причем сработал самый прямой подход: деньги. Обычно британцы и американцы используют для вербовки не только деньги, но и идеологические мотивы, компромат и эгоизм, но со Скрипалем сложностей не возникло. Он передавал сведения о сотрудниках ГРУ, работавших в странах Европы.

«Он же продавал данные, которые позволяли найти подход к интересующему человеку или создать провокационную ситуацию, — Скрипаль выкладывал британцам все слабые стороны потенциального шпиона и его возможности», — приводила КП информацию о перебежчике.

Встречи с британскими агентами нередко происходили во время отдыха Скрипаля с семьей за рубежом — в ресторанах, в гостиницах, на улице. Что характерно, агент представлял интерес и после ухода со службы — пользуясь близким расположением сослуживцев, он узнавал у них нужную британцам информацию и передавал ее в МИ-6. За это ему щедро платили: официально агенту перечислили больше 100 тысяч долларов. Каждый месяц — вне зависимости от результатов работы — на банковский счет в Испании перечисляли еще по 3 тысячи. ФСБ вычислила Скрипаля и установила за ним наблюдение: агентам удалось зафиксировать его встречи с британскими дипломатами и представителями МИ-6 на территории Соединенного Королевства.

Добро пожаловать в Британию В ФСБ утверждали, что урон от его действий был сопоставим с вредом, принесенным легендарным шпионом Олегом Пеньковским, который в конце 1950-х и начале 1960-х сотрудничал с американской и британской разведками, передал множество ценной информации на Запад и был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Прокуратура запросила для Скрипаля 15 лет, однако суд учел его сотрудничество со следствием и дал на два года меньше.

9 июля 2010 года в аэропорту Вены с разницей в несколько минут приземлились два самолета. Один вылетел из Москвы, другой — из Нью-Йорка . Они припарковались друг за другом. Из одного вывели группу из десяти человек, из другого — из четырех. Из российского самолета вышли четыре человека, из американского — десять. Они пошли навстречу друг другу: на борт российского поднялись десять человек, на борт американского — четверо. Вскоре самолеты разъехались, а затем улетели.

Так прошло одно из самых крупных событий 2010 года — обмен российских шпионов на американских и британских. Среди четверки, которая села в американский лайнер, был и Сергей Скрипаль. Его и трех других шпионов помиловал российский президент Дмитрий Медведев в обмен на освобождение тогдашним американским лидером Бараком Обамой российских агентов, самой известной из которых, пожалуй, была Анна Чапман

Скрипаль осел в Британии, жил с семьей. Ему как служащему Короны полагалась пенсия. Иногда он приходил в МИ-6 и к британским военным, рассказывал им о работе в ГРУ, консультировал западные разведки. В 2012-м умерла его жена, в 2017-м скончался сын. «Русская служба Би-би-си» сообщила, что он умер во время поездки к Россию, однако его болезнь не вызвала подозрений. Тело молодого человека доставили в Великобританию для похорон.

«Можно предположить, что если бы российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль, то история с репатриацией тела его сына могла бы очень помочь им в получении этой информации», — сообщил источник телерадиовещательной корпорации.

Скажите, как его зовут?

Экс-разведчица МИ-6 рассказала «Би-би-си» , что не советует торопиться с выводами о причинах смерти шпиона.

«Дело Скрипаля вызывает такой интерес, потому что пострадавший — бывший офицер ГРУ, который находился на попечении Великобритании после обмена шпионами в 2010 году. Но это не повод для скоропалительных выводов. Очень много неизвестных в этом деле. И слишком рано предъявлять обвинения», — сообщила она.

По ее словам, от передозировки наркотиков в Британии ежедневно умирают люди, и их смерть не привлекает внимания.

Преждевременных выводов не советует делать и соратник Скрипаля — бывший шпион Игорь Сутягин , летевший с ним одним бортом в 2010 году.

«Чувствую себя хорошо, не волнуюсь. На запад бежало много силовиков, надо фильтровать такую информацию», — сказал он, имея в виду слухи, что Скрипаля попытались убить агенты Москвы.

А слухи такие и правда появились. Наблюдатели вспомнили бывшего перебежчика Александра Литвиненко — в ноябре 2006 года он умер от отравления радиоактивным полонием. Публичное общественное расследование, проведенное по распоряжению британских властей, пришло к выводу, что он был убит сотрудниками ФСБ — возможно, с согласия президента России Владимира Путина

Памятуя об этом, Лондон уже практически вновь возложил ответственность на Москву: британский министр иностранных дел пригрозил России санкциями, если связь с отравлением Скрипаля будет доказана. Под вопрос даже поставлено участие британских спортсменов в чемпионате мира по футболу-2018.