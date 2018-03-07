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В Чечне разбился вертолет погранслужбы
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В Чечне разбился Ми-8 

Рамблер 3 часа назад
На территории Чеченской республики потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал 112.
По информации канала, воздушное судно, приписанное к пограничной службе ФСБ, рухнуло в районе села Хильдехарой.
По данным Telegram-канала Mash, погибли два человека, ещё один ранен. Судьба четверых неизвестна.
В первой половине февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в 100 километрах от города Стрежевой на северо-западе Томской области. По данным СМИ, в результате инцидента погибли два пилота воздушного судна, а травмы получили четверо пассажиров.
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