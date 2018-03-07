Названа вероятная причина катастрофы Ан-26 в Сирии

Эксперты назвали вероятную причину катастрофы Ан-26 в Сирии

«При посадке Ан-26 сила ветра была 8–10 м/с. Это достаточно сильный ветер, но не критичный для самолетов этого типа, которые можно посадить даже при порывах 15 м/с. Если учесть, что все произошло на небольшом удалении от взлетно-посадочной полосы, то можно однозначно говорить, что внешнего воздействия также не было. На этом расстоянии начинается охранная зона ВПП. Предполагаю, что главной версией нужно считать технический отказ», — передают «Известия» слова Попова. Бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны , заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что крушение Ан-26 в Сирии могло быть вызвано отказом техники и погодными условиями, а также тем обстоятельством, что поломка произошла на малой высоте.

«Если бы чуть выше, 100–150 метров, то при отказе одного двигателя можно было добавить второму обороты и уйти на второй круг или удержаться на курсе глиссады и завершить посадку», — сказал он. Он отметил, что при посадке высота самолета была 30–50 метров от земли, что критично для такого маневра.

«Скорость уже слишком маленькая, аэродинамические силы резко ослабевают. Самолет на долю секунды выходит из повиновения, и этого достаточно, чтобы коснуться стойкой шасси или крылом земли на скорости порядка 200 км/ч» — сказал Попов. Как рассказал Попов, спасти ситуацию рулями крена и педалями по направлению было невозможно.

Напомним, Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим во вторник днем. Первоначально сообщалось о 32 погибших. В качестве возможной причины называлась техническая неисправность. Черный ящик самолета был найден.

Предполагается, что самолет упал после того, как задел крылом заброшенное здание. Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС и базировался в Хмеймиме.

Позже был опубликован список погибших в результате катастрофы транспортника Ан-26 в Сирии.