Ульяновский школьник запустил порно на «умной» остановке

Около двух часов экран единственной в Ульяновске "умной" остановки демонстрировал горожанам сцены из фильмов для взрослых. За смену "картинки" — обычно тут показывают карту города и схемы движения общественного транспорта — ответственен некий молодой человек, быстро взломавший систему.

Инцидент произошел еще 25 февраля на проспекте Филатова, где и установлена "умная" остановка. На представленных администрацией города кадрах видно, как злоумышленник загружает свое видео, а затем покидает место преступления. На одном из мониторов появились кадры из игры Assassin's Creed, а на другом — пикантное видео. Местных жителей, судя по записи, погружение в мир страсти не впечатлило. Впрочем, оценить, насколько откровенными были сцены, не представляется возможным — авторы цензурировали запись.

Кинопоказ на остановке продолжался около двух часов, после чего представители фирмы, ее установившей, вернули на экраны прежние безобидные видео и усилили защиту оборудования от взломов. Взломщика пока что не нашли.