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Студенты колледжа отбились от вооруженного ножами мужчины
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Студенты колледжа отбились от вооруженного ножами мужчины 

Lenta.ru 7 марта 2018
В Нидерландах студенты одного из колледжей самостоятельно прогнали с его территории мужчину, вооруженного ножами. Об этом сообщает портал omroepwest.nl. Видео доступно на YouTube.
Инцидент произошел в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе страны. 44-летний мужчина, чье имя не называется, ворвался в колледж Скала во время перерыва между занятиями, однако молодые люди дали ему отпор. На кадрах видно, как они под крики девушек толпой надвигаются на злоумышленника, валят его на землю и кидаются в него рюкзаком. После чего мужчина решил бежать с места происшествия.
По данным портала, подозреваемого арестовали, у него изъяли два больших кухонных ножа. В полиции заявили, что мужчина им знаком. По некоторым данным, он живет неподалеку.
О пострадавших из числа студентов не сообщается.
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