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В Киеве возле станции метро взорвали две гранаты
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СМИ: в Киеве возле станции метро взорвали две гранаты 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Сообщается, что перед инцидентом произошёл конфликт. После чего неизвестные взорвали гранаты и скрылись с места происшествия.
Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Полицейские объявили план «Перехват».
Также сообщается, что в результате произошедшего сгорел автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина напал c гранатами на соседей и полицейских.
RT на русском: последние новости
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