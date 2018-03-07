В Киеве возле станции метро взорвали две гранаты

В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Сообщается, что перед инцидентом произошёл конфликт. После чего неизвестные взорвали гранаты и скрылись с места происшествия.
Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Полицейские объявили план «Перехват».
Также сообщается, что в результате произошедшего сгорел автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина напал c гранатами на соседей и полицейских.