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Кадыров рассказал подробности крушения Ми-8
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Кадыров рассказал, что два человека выпрыгнули из Ми-8 перед крушением 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два пограничника успели выпрыгнуть из вертолета, разбившегося в Чечне, еще до столкновения с землей, сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В среду при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей, сообщил СК России. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
Как сообщает Кадыров, вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итум-калинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу.
"Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. 7 человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", — написал Кадыров в Telegram.
>> Опубликованы кадры с места крушения Ми‐8 в Чечне
Кадыров отметил, что из пропасти достали наверх пять тел и двоих тяжело раненых бойцов, один из которых скончался в республиканском госпитале. Второй находится в стабильно тяжелом состоянии под бдительным контролем врачей, ведутся консультации, если состояние бойца позволит, то он будет перевезён в госпиталь в Москву.
"Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу, и приношу искренние соболезнования семьям погибших", — добавил глава Чечни.
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