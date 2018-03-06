Названы имена жертв крушения Ан-26

Опубликован предварительный список погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии. Список приводит Telegram-канал Mash

На данный момент удалось установить имена 31 погибшего. Всего на борту самолета находились 39 человек: 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они российские военнослужащие.

1. Майор Смирнов С. Г.

2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.

3. Старший лейтенант Панов М. А.

4. Старший лейтенант Алтунин К. Н.

5. Сержант Осипкин А. В.

6. Старший сержант Епифанов

7. Генерал-майор Еремеев В. Г.

8. Капитан 1 ранга Сачук А. М.

9. Капитан 1 ранга Моисеев М. А.

10. Полковник Федун С. В.

11. Майор Морозов А. Л.

12. Старший сержант Лушков С. В.

13. Прапорщик Григорьев М. А.

14. Капитан Горбань К. А.

15. Капитан Гайдарханов Э. С.

16. Младший сержант Белов А. И.

17. Старший сержант Богатырев З. М.

18. Майор Маунев М. И.

19. Капитан Пыленок А. А.

20. Капитан Шейнцивт С. В.

21. Майор Чагин Е. В.

22. Старший прапорщик Грабовский С. В.

23. Капитан Труфанов А. В.

24. Майор Кукушкин Д. И.

25. Старший лейтенант Шевченко А. А.

26. Ефрейтор Коломойцев И. К.

27. Майор Микрюков В. В.

28. Капитан Распутин Н. Б.

29. Сержант Сереженков Е. А.

30. Младший сержант Чапдаров Б. Р.

31. Старший лейтенант Левчук Г. С.