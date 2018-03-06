Доской по голове. Как в Ростове работают с дебоширами

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщает РИА «Новости».
В Росгвардию поступило сообщение, что неадекватный мужчина бросается с ножом на прохожих на проспекте Стачки. От действий мужчины пострадал один человек, его увезла скорая помощь.
Прибывшие на место росгвардейцы подкараулили нападавшего на выходе из магазины и обезвредили его ударом доски по голове, после чего передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Пострадавший от действий дебошира находится в удовлетворительном состоянии.