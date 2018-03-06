Водитель спас пассажиров загоревшегося в Италии автобуса

ДТП произошло во вторник днем в окрестностях города в южной области Кампания.

"Разгоревшееся пламя охватило весь автобус целиком, на место прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар спустя некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал", — сказал собеседник агентства.

На борту автобуса находились около двадцати пассажиров, в основном молодых людей, возвращавшихся с занятий. Они рассказали, пожару предшествовал сильный хлопок. После него водитель заметил первые признаки возгорания, остановил машину, спешно открыл двери и помог всем пассажирам покинуть автобус.