Водитель спас пассажиров загоревшегося в Италии автобуса

Водитель междугороднего автобуса предотвратил трагедию, вовремя заметив возникшее пламя, рассказали РИА Новости в пожарном управлении итальянского города Авеллино.
ДТП произошло во вторник днем в окрестностях города в южной области Кампания.
На борту автобуса находились около двадцати пассажиров, в основном молодых людей, возвращавшихся с занятий. Они рассказали, пожару предшествовал сильный хлопок. После него водитель заметил первые признаки возгорания, остановил машину, спешно открыл двери и помог всем пассажирам покинуть автобус.
"Разгоревшееся пламя охватило весь автобус целиком, на место прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар спустя некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал", — сказал собеседник агентства.
В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность двигателя.