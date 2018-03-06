Ещё
Водитель спас пассажиров загоревшегося в Италии автобуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель спас пассажиров загоревшегося на юге Италии автобуса 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Sam Yeh
Водитель междугороднего автобуса предотвратил трагедию, вовремя заметив возникшее пламя, рассказали РИА Новости в пожарном управлении итальянского города Авеллино.
ДТП произошло во вторник днем в окрестностях города в южной области Кампания.
На борту автобуса находились около двадцати пассажиров, в основном молодых людей, возвращавшихся с занятий. Они рассказали, пожару предшествовал сильный хлопок. После него водитель заметил первые признаки возгорания, остановил машину, спешно открыл двери и помог всем пассажирам покинуть автобус.
"Разгоревшееся пламя охватило весь автобус целиком, на место прибыли пожарные, которым удалось потушить пожар спустя некоторое время. Никто из пассажиров не пострадал", — сказал собеседник агентства.
В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправность двигателя.
РИА Новости: последние новости
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие, сообщают СМИ В Москве на пешеходном переходе сбили двух человек Жильцов подъезда дома в Краснодаре, где произошел взрыв, временно расселят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму197
Мясорубка в Гудаури26
В ООН сорвали выступление России225
Умер Александр Павловский3
Третья мировая война наступила для Климкина99
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение