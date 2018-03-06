СМИ сообщили о гибели генерала при крушении Ан-26

При крушении российского самолета Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ Владимир Еремеев . Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники.

Минобороны РФ уточнило число погибших в результате крушения самолета Ан-26: на борту находились 39 человек, все они российские военнослужащие.

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Очевидцы трагедии сообщают, что самолет задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. При этом летчику удалось увести машину от населенного пункта в цитрусовые плантации.