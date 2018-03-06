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СМИ сообщили о гибели генерала при крушении Ан-26
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СМИ сообщили о гибели генерала при крушении Ан-26 

Рамблер 4 часа назад
При крушении российского самолета Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ Владимир Еремеев. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники.
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Минобороны РФ уточнило число погибших в результате крушения самолета Ан-26: на борту находились 39 человек, все они российские военнослужащие.
Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Очевидцы трагедии сообщают, что самолет задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. При этом летчику удалось увести машину от населенного пункта в цитрусовые плантации.
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