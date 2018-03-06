Скончался Отар Джангишерашвили

Скончался народный артист России, режиссер Отар Джангишерашвили

На 75-м году жизни в Волгограде скончался режиссёр театра, Народный артист России Мириан ( Отар ) Иванович Джангишерашвили.

Джангишерашвили родился 29 июля 1943 года в Гори.

С сентября 1960 по февраль 1963 года учился в Государственном театральном институте имени Руставели.

В 1966 году, после прохожения срочной службы в армии, продолжил учёбу в государственном театральном институте имени Карпенко-Карого в Киеве.

В 1971 году окончил Государственный институт театрального искусства, в 1975 году — Высшие режиссёрские курсы имени Луначарского в г. Москве

С 1972 года — режиссёр-постановщик драмы театра имени Пушкина в Москве.

С 1973 года — режиссёр Ульяновского областного драматического театра.

С 1975 года — режиссёр-стажер в Государственном Академическом Малом театре СССР, г. Москва.

В 1975 году работает в Одесском театре оперетты.

С 1977 году — Главный режиссёр Государственного Русского драматического театра Карельской АССР.

В 1985—1988 годах — художественный руководитель и главный режиссёр Горьковского академического драматического театра им. М. Горького.

В 1988 году основал Волгоградский Новый Экспериментальный театр (НЭТ)

С 1997 года — профессор кафедры актёрского мастерства и режиссуры Волгоградского государственного института искусств и культуры.

С 2005 года является председателем Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.