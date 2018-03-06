Что погубило Ан-26

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Восстановлена картина крушения Ан-26 

Рамблер 5 часов назад
Восстановлена примерная картина крушения самолета Ан-26 в Сирии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в 13:44 по местному времени самолет вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, совершил две промежуточные посадки и направлялся на базу, которая располагалась на аэродроме Хмеймим.
>> Стало известно о героическом поступке пилота Ан-26
Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции съехала в овраг.
По факту крушения самолета главная военная прокуратура РФ начала проверку. На данный момент основная версия трагедии — ошибка пилотирования.
Также отмечается, что СК завел уголовное дело по факту крушения Ан-26 в Сирии
Ранее очевидцы катастрофы сообщали, что самолет заходил на посадку, серьезно накренившись. Причиной мог быть и сильный ветер, дувший в районе аэродрома Хмеймим.
Из 32 жертв крушения 16 тел найдены целыми. Тело командира экипажа майора Смирнова до сих пор не найдено. При нем находился список всех пассажиров Ан-26.
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