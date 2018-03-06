В Риге обрушилась лестница, ведущая на Вантовый мост

Лестница, ведущая на один из главных мостов через Даугаву в Риге — Вантовый мост — обрушилась во вторник, передает корреспондент РИА Новости

Обрушение части лестницы, ведущей на мост, произошло в районе центра города недалеко от резиденции президента Латвии в Рижском замке. Причина обрушения пока неизвестна.

Лестница закрыта для пешеходов, территория вокруг оцеплена. На месте работают эксперты.

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что сотрудники компании Rīgas tilti (Рижские мосты) с представителями департамента обследовали мост, чтобы убедиться в том, что ЧП не угрожает движению. В данный момент движение транспорта под мостом не остановлено.