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В Риге обрушилась лестница, ведущая на Вантовый мост
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В Риге обрушилась лестница, ведущая на Вантовый мост 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лестница, ведущая на один из главных мостов через Даугаву в Риге — Вантовый мост — обрушилась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обрушение части лестницы, ведущей на мост, произошло в районе центра города недалеко от резиденции президента Латвии в Рижском замке. Причина обрушения пока неизвестна.
Лестница закрыта для пешеходов, территория вокруг оцеплена. На месте работают эксперты.
В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что сотрудники компании Rīgas tilti (Рижские мосты) с представителями департамента обследовали мост, чтобы убедиться в том, что ЧП не угрожает движению. В данный момент движение транспорта под мостом не остановлено.
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