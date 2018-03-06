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Появилось первое фото отравленной дочки Скрипаля
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Появилось первое фото отравленной дочки Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Появилось первое фото отравленной 33-летней дочки Сергея Скрипаля Юлии. Снимок публикует Sky News.
Предположительно, этот снимок взять из соцсети.
>> Отравленный шпион боялся за свою жизнь
Sky News
Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии.
По данным британской полиции, в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке около ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.
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