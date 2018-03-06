Появилось первое фото отравленной дочки Скрипаля

Появилось первое фото отравленной 33-летней дочки Сергея Скрипаля Юлии. Снимок публикует Sky News.

Предположительно, этот снимок взять из соцсети.

Sky News

Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии.

По данным британской полиции, в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке около ТЦ, после чего были немедленно госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в реанимации под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.