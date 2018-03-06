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Все перепутали. Что происходило в кабине Ан-148
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Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Росавиация опровергла подлинность опубликованных ранее рядом СМИ переговоров пилотов в кабине разбившегося 11 февраля Ан-148. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский. В ней перепутаны диалоги, есть слова и фразы, которых нет в настоящей расшифровке, заявил он.
>> "Всё, *. ": расшифровка переговоров пилотов Ан-148
"Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ "расшифровки" переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148. Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", — сообщил Извольский.
Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, добавил он.
Ранее в СМИ была опубликована расшифровка разговора пилотов в кабине Ан-148 за несколько минут до катастрофы, произошедшей 11 февраля, в результате которой погиб 71 человек. Самолет "Саратовских авиалиний" следовал из Москвы в Орск.
Обломки лайнера были найдены в Московской области. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.
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