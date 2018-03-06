Названа спутница отравленного экс-полковника ГРУ

Названа спутница отравленного в Британии Скрипаля

Спутницей шпиона Сергея Скрипаля , вместе с ним госпитализированной в Великобритании с отравлением неизвестным токсичным веществом, оказалась его дочь, сообщает BBC.

Как рассказал каналу представитель полиции графства Уилтшир, Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в одном из торговых центров города Солсбери. Оба в тяжелом состоянии были доставлены в медучреждение.

В данный момент правоохранители расследуют дело, а одной из версий произошедшего является намеренное отравление неустановленным веществом.

Ранее стало известно, что в минувшее воскресенье осужденный в России за госизмену и обмененный на сотрудников ГРУ 66-летний Скрипаль и его спутница занимались шопингом в торговом центре в Солсбери, когда почувствовали себя плохо. Пара была госпитализирована в реанимацию местной больницы, где выяснилось, что они пострадали от воздействия неизвестного токсичного вещества.

Сегодня СМИ сообщили, что россиянин мог отравиться или быть отравлен фентанилом — обезболивающим, продолжительное употребление которого может стать причиной развития наркомании. Биологическое воздействие фентанила сравнивают с воздействием героина, однако первый в сотни раз сильнее.