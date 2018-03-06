Московский врач шантажировал пациентку ампутацией за отказ от платного лечения

В Москве врач-онколог одной из больниц угрожал пациентке ампутировать ногу, если та не переведется на лечение к нему же в платную клинику и не заплатит 100 тыс. рублей.

Врач-онколог, к которому обратилась пациентка с саркомой кости, заявил, что для успешного лечения ей нужно перевестись в платную клинику, в которой он работает по совместительству. Лечение там стоило около 100 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Врач добавил, что при иных условиях ногу не спасти, и пообещал, что если пациентка откажется от платного лечения, то он лично ампутирует ей конечность.

Женщина обратилась за помощью в полицию.

В понедельник, 5 марта, врача приговорили к двум годам колонии.