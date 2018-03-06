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Московский врач шантажировал пациентку ампутацией
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Московский врач шантажировал пациентку ампутацией за отказ от платного лечения 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве врач-онколог одной из больниц угрожал пациентке ампутировать ногу, если та не переведется на лечение к нему же в платную клинику и не заплатит 100 тыс. рублей.
Врач-онколог, к которому обратилась пациентка с саркомой кости, заявил, что для успешного лечения ей нужно перевестись в платную клинику, в которой он работает по совместительству. Лечение там стоило около 100 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Врач добавил, что при иных условиях ногу не спасти, и пообещал, что если пациентка откажется от платного лечения, то он лично ампутирует ей конечность.
Женщина обратилась за помощью в полицию.
В понедельник, 5 марта, врача приговорили к двум годам колонии.
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