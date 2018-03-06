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Бизнесмена застрелил киллер с клюшкой
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Бизнесмена застрелил киллер с клюшкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Пятница 13-е"
Вечером 5 марта возле Ледового дворца в подмосковном городе Одинцово был застрелен предприниматель Леонид Казарновский. По данным «Московского комсомольца», убийца стоял с клюшкой «для маскировки» перед тем, как подойти к жертве.
В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Московской области рассказали, что 58-летнего бизнесмена застрелили, когда он шел к своей машине после тренировки по хоккею. Открыв багажник, он начал убирать туда спортивную сумку. В этот момент неизвестный, одетый во все черное, выстрелил в него как минимум пять раз в упор, два выстрела были сделаны в голову. Убийце удалось скрыться с места преступления.
По факту случившегося СК возбудил дело об убийстве и незаконном хранении оружия (статьи 105 и 225 УК РФ). Сейчас правоохранители ищут, людей, причастных к преступлению.
По данным «МК», Казарновский владел сетью магазинов по продаже посуды. «Коммерсант» уточняет, что он был одним из спонсоров одинцовского хоккейного клуба.
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