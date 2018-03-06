Сходил за покупками: чем отравили экс-полковника ГРУ

Сходил за покупками: чем отравили шпиона в Британии

Бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль , предположительно отравленный фентанилом, незадолго до инцидента в Солсбери обратился в полицию, рассказав об опасениях за свою жизнь. Сейчас Скрипаль и его спутница находятся в отделении интенсивной терапии. Состояние отравленных оценивается медиками как критическое.

Как сообщает британская газета The Telegraph, экс-полковник Главного разведуправления (ГРУ) и британский шпион Сергей Скрипаль обращался в полицию незадолго до инцидента с отравлением.

66-летний Скрипаль опасался за свою жизнь и попросил у полицейских помощи, сообщает газета. Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что ресторан Zizzi в центре городка Солсбери был закрыт и оцеплен «в связи с продолжающимся расследованием серьезного инцидента».

В понедельник, 5 марта, бывший российский разведчик, работавший на британские спецслужбы, был госпитализирован вместе со своей 33-летней спутницей. Причиной госпитализации стало подозрение на отравление токсичными веществами. Сейчас Скрипаль и его подруга находятся в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают их состояние как критическое. Причина отравления пока что не установлена, но медики предполагают, что был задействован мощный опиоидный препарат анальгетического действия — фентанил.

Полиция придерживается версии, согласно которой пара была отравлена в ходе посещения торгового центра «Мэлтингс», куда Скрипаль со спутницей отправились на шопинг. Их состояние во время похода за покупками резко ухудшилось, а после первых анализов на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники спецслужб и химзащиты.

Помещение, в котором были обнаружены Скрипаль и его подруга, было подвергнуто дезактивации на предмет радиоактивных веществ, аналогичные процедуры силовики провели в доме бывшего офицера и в госпитале, куда были доставлены пострадавшие. Кроме того, сотрудники полиции в костюмах химической защиты обнаружили в окрестностях торгового центра «субстанцию неизвестного происхождения, завернутую в несколько слоев защитной пленки».

Власти Солсбери призвали население городка к спокойствию и уверили, что жизни горожан ничего не угрожает. Городской госпиталь опубликовал заявление, согласно которому обращаться в больницу имеет смысл только в критических случаях, и поводов для массового беспокойства нет. В полиции заявили, что не расценивают произошедшее как террористический акт, однако расследование до сих пор продолжается.

Джорджия Придхэм, обнаружившая Скрипаля со спутницей, рассказала The Telegraph об инциденте. По словам свидетельницы, «мужчина простер руки к небу, глядя на здание прямо напротив него, а женщина тяжело опустилась на его плечо». Придхэм заявила, что Скрипаль был в сознании, но выглядел «будто бы замороженным, слегка покачивался взад-вперед».

Она предположила, что люди находится под воздействием каких-то химических веществ, однако добавила газете, что «мужчина не был похож на наркомана».

Скрипаль передавал англичанам сведения, составляющие государственную тайну, в частности — данные о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

Также Скрипаль сообщал британской разведке информацию о военных частях российских Вооруженных сил, их оперативных и стратегических задачах и степени боеготовности, получив от англичан более $100 тысяч.

Скрипаль полностью признал свою вину и согласился сотрудничать с органами госбезопасности, в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима , лишен всех званий и наград. В 2010 году Скрипаля помиловал президент РФ Дмитрий Медведев . Помилование было произведено в рамках обмена 10 граждан России и Перу, задержанных в США по подозрению в шпионаже, на 4 шпионов британской и американской разведслужб.

После освобождения Сергей Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

СМИ сравнивают отравление Скрипаля с другим резонансным отравлением, произошедшим осенью 2006 года. Тогда перебежчик из ФСБ Александр Литвиненко был госпитализирован с подозрением на радиоактивное отравление, и вскоре скончался. Литвиненко вместе с другими сотрудниками службы госбезопасности за 6 лет до своей смерти публично заявил, что командование приказало ему убить олигарха Бориса Березовского , после чего бежал с семьей в Великобританию, где сотрудничал со службой MI6. Ученые установили, что причиной смерти перебежчика стало отравление полонием.

Москва отрицает свою причастность к гибели бывшего офицера, хотя британские следователи полагают, что Литвиненко был убит российскими агентами.