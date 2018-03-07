Стало известно, чем был отравлен Скрипаль

Британские СМИ выяснили, каким веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Издание The Guardian со ссылкой на источники в следственных органах сообщило, что Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Издание поясняет, что из таких веществ известны зарин и ВИ-газ (VX).

5 марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии. Оба они находились под воздействием некоего вещества.

В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его и еще троих граждан России помиловали и обменяли на 10 агентов российских спецслужб, в том числе Анну Чапман.