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Стало известно, чем был отравлен Скрипаль
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Стало известно, чем был отравлен Скрипаль 

Рамблер 4 часа назад
Британские СМИ выяснили, каким веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Издание The Guardian со ссылкой на источники в следственных органах сообщило, что Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
Издание поясняет, что из таких веществ известны зарин и ВИ-газ (VX).
5 марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии. Оба они находились под воздействием некоего вещества.
>> Рядом с местом отравления Скрипаля произошел инцидент
В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его и еще троих граждан России помиловали и обменяли на 10 агентов российских спецслужб, в том числе Анну Чапман.
 Ещё 32 источника 
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