Российский шпион и его дочь впали в кому в Британии

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Скрипаль и его дочь находятся в коме 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в Солсбери находятся в коме, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Отмечается, что также в коме находится пострадавший сотрудник полиции, в настоящее время они в реанимации.
Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что состояние двух человек, госпитализированных после отравления в Солсбери, оценивается как критическое. Как стало известно, делом об отравлении в Солсбери занялся отдел полиции Великобритании по борьбе с терроризмом, хотя инцидент не считается терактом.
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