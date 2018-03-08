Российский шпион и его дочь впали в кому в Британии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в Солсбери находятся в коме, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Отмечается, что также в коме находится пострадавший сотрудник полиции, в настоящее время они в реанимации.
Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что состояние двух человек, госпитализированных после отравления в Солсбери, оценивается как критическое. Как стало известно, делом об отравлении в Солсбери занялся отдел полиции Великобритании по борьбе с терроризмом, хотя инцидент не считается терактом.