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Эксперты изучают цветы с могилы жены Скрипаля
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Эксперты изучают цветы, оставленные Скрипалем на могиле жены, пишут СМИ 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: Reuters
Специалисты-химики исследуют на предмет следов отравляющего вещества букет цветов, который экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на месте захоронения своей супруги незадолго до инцидента в британском городе Солсбери, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Собеседник издания отметил, что сейчас расследование фокусируется на версии, что букет мог содержать отравляющие вещества.
"Нельзя это исключать", — сказал он. "Сейчас все крутится вокруг цветов…, свежих цветов рядом с могилой. По-видимому, он (Скрипаль) ходил туда незадолго до того, как он прибыл на парковку (в центре Солсбери)", — добавил источник газеты.
Скрипаль и его дочь, по данным издания, посещали кладбище за несколько часов до того, как их госпитализировали из центра Солсбери в прошлое воскресенье. Специалисты предполагают, что злоумышленники могли направить цветы Скрипалю домой. Не исключается, что в букете могла находиться открытка или записка от имени знакомого супруги Скрипаля, в которой содержалась бы просьба отнести его на кладбище. Как отмечает издание, обычно экс-полковник ГРУ приносил к месту захоронения супруги Людмилы искусственные цветы.
В полиции Лондона отказались комментировать изданию эту информацию.
"Мы не подтверждаем частные источники или места (где проводится расследование — ред.)", — сказал представитель полиции.
Британская полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.
Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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