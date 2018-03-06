Литвиненко прокомментировала отравление Скрипаля

Вдова Литвиненко прокомментировала отравление экс-полковника ГРУ

>> В Британии отравился российский шпион-перебежчик «Похоже на то, что случилось с моим мужем, но нам нужна дополнительная информация. Нам нужно знать это вещество. Было ли оно радиоактивным?» — сказала Марина Литвиненко.

По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. 66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком. В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.

Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь и просил помощи.