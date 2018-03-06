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Литвиненко прокомментировала отравление Скрипаля
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Вдова Литвиненко прокомментировала отравление экс-полковника ГРУ 

Газета.Ru 3 часа назад
Вдова Александра Литвененко Марина прокомментировала отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ, шпионившего в пользу Лондона, Сергея Скрипаля. Об этом пишет The Telegraph.
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«Похоже на то, что случилось с моим мужем, но нам нужна дополнительная информация. Нам нужно знать это вещество. Было ли оно радиоактивным?» — сказала Марина Литвиненко.
По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. 66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком. В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.
Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь и просил помощи.
В ноябре 2006 года в Лондоне был смертельно отравлен Александр Литвиненко, который работал в 1988 — 1999 годах сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище. Впоследствии Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6.
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