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Пьяная россиянка изрубила свою машину топором
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Пьяная россиянка изрубила свою машину топором на глазах у ребенка и гаишников 

Lenta.ru 2 часа назад
В Башкирии остановленная гаишниками пьяная россиянка за рулем Daewoo Matiz отказалась выходить из машины и принялась ломать ее изнутри топором, сообщается в паблике «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, снявших действия женщины на видео, она не обращала внимание на плач ребенка, сидевшего на заднем сидении.
Инцидент произошел днем в понедельник, 5 марта, на улице Ибрагимова в городе Стерлитамак. Сотрудниками ГИБДД все же удалось уговорить женщину выйти из машины и усадить ее в патрульный автомобиль.
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