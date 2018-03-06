В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола

Россиянин, находящийся в международном розыске по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, задержан в Таиланде и будет депортирован в Москву. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов

Дипломат уточнил, что фигурант уголовного дела был заочно арестован российским судом в январе этого года. После этого Национальное центральное бюро Интерпола МВД России объявило его в международный розыск.

"Розыск и задержание данного гражданина были совершены в максимально сжатые сроки благодаря четкой координации действий между правоохранительными органами России и Таиланда", — отметил Соснов.