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Скрипаль был связан с «российским делом»
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Скрипаль был близок с консультантом по «российскому делу» 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Отравленный в Лондоне экс-полковник ГРУ имел тесные связи с консультантом по «российскому делу», которое ведут американские спецслужбы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
По данным издания, консультант по «российскому делу», который не раскрыл своего имени, жил поблизости от Скриипаля и был с ним знаком «некоторое время».
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «произошедшее (отравление Скрипаля) сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании». Также ранее сообщалось, что Скрипаль, его дочь и полицейский в данный момент находятся в коме.
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