Скрипаль был связан с «российским делом»

Скрипаль был близок с консультантом по «российскому делу»

Отравленный в Лондоне экс-полковник ГРУ имел тесные связи с консультантом по «российскому делу», которое ведут американские спецслужбы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, консультант по «российскому делу», который не раскрыл своего имени, жил поблизости от Скриипаля и был с ним знаком «некоторое время».