Ещё
Россиян задержали в Стамбуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о задержании четырёх россиян в Стамбуле 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Стамбуле без предъявления обвинений задержаны четверо граждан России. Об этом сообщает НСН. Отмечается, что россияне, проводившие свободное время в торговом центре в ожидании рейса из Стамбула в Бангкок, были задержаны сотрудниками полиции под предлогом проверки документов.
Одна из задержанных, Наталья Крылова, рассказала НСН, что в торговом комплексе к ней и её мужу подошли люди в штатском и попросили предъявить им свои паспорта и отдать мобильные телефоны «для идентификации личности».
>> В Белоруссии задержали россиян
По данным НСН, Крылова с мужем Дмитрием Кульгейко, а также ещё двое россиян, Дмитрий Щёкин и Денис Ротарь, в настоящее время находятся в полицейском участке.
Сообщается, что задержанные обратились за помощью в российское консульство.
Ранее стало известно, что в Аргентине полицейские задержали в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося вывезти 4 кг кокаина.
RT на русском: последние новости
В Донецке произошёл взрыв Собчак заявила, что на неё совершено нападение в Москве Источник: на трассе «Дон» в Подмосковье произошло несколько ДТП с участием 17 машин
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»442
В Британии отравился российский шпион-перебежчик145
«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»192
Названо условие снятия санкций с России22
Базу ЧВК Вагнера «рассекретили»256
Видео
00:55
Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже»
Украина В мире
01:11
Украина приготовилась взять взаймы на газ
В мире Украина
01:41
Стивен Хокинг рассказал о небытии
Наука Наука и техника
00:43
Глазами очевидцев: двигатель самолёта Tez Jet разваливается на высоте
Другое
00:37
Рыбка рассказала о новом компромате
Общество
01:11
Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
Экономика
00:42
«Нафтогаз» решил уйти из России
Компании
00:13
Дикие кабаны прошлись вдоль трассы под Рязанью
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:00
Советник Порошенко покутил в Куршевеле под гимн Украины
Украина В мире
00:33
Гибель американских солдат в Нигере попала на видео
Армия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение