Россиян задержали в Стамбуле

В Стамбуле без предъявления обвинений задержаны четверо граждан России. Об этом сообщает НСН. Отмечается, что россияне, проводившие свободное время в торговом центре в ожидании рейса из Стамбула в Бангкок, были задержаны сотрудниками полиции под предлогом проверки документов.
Одна из задержанных, Наталья Крылова, рассказала НСН, что в торговом комплексе к ней и её мужу подошли люди в штатском и попросили предъявить им свои паспорта и отдать мобильные телефоны «для идентификации личности».
По данным НСН, Крылова с мужем Дмитрием Кульгейко, а также ещё двое россиян, Дмитрий Щёкин и Денис Ротарь, в настоящее время находятся в полицейском участке.
Сообщается, что задержанные обратились за помощью в российское консульство.
Ранее стало известно, что в Аргентине полицейские задержали в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося вывезти 4 кг кокаина.