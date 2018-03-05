Россиян задержали в Стамбуле

СМИ сообщили о задержании четырёх россиян в Стамбуле

В Стамбуле без предъявления обвинений задержаны четверо граждан России. Об этом сообщает НСН. Отмечается, что россияне, проводившие свободное время в торговом центре в ожидании рейса из Стамбула в Бангкок, были задержаны сотрудниками полиции под предлогом проверки документов.

Одна из задержанных, Наталья Крылова , рассказала НСН, что в торговом комплексе к ней и её мужу подошли люди в штатском и попросили предъявить им свои паспорта и отдать мобильные телефоны «для идентификации личности».

По данным НСН, Крылова с мужем Дмитрием Кульгейко, а также ещё двое россиян, Дмитрий Щёкин и Денис Ротарь, в настоящее время находятся в полицейском участке.

Сообщается, что задержанные обратились за помощью в российское консульство.

Ранее стало известно, что в Аргентине полицейские задержали в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося вывезти 4 кг кокаина.