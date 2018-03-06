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Снегоуборщик задавил ребенка во дворе дома
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Снегоуборщик задавил девятилетнюю россиянку во дворе дома 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во дворе жилого дома в Ульяновске тракторист сбил девятилетнюю девочку. Об этом говорится на сайте регионального управления ГИБДД во вторник, 6 марта.
ДТП произошло днем в понедельник, 5 марта, когда трактор «Беларус» двигался задним ходом. Пострадавшая была госпитализирована.
У виновника происшествия 36-летний водительский стаж. В момент ДТП он был трезв.
Трактор использовался для уборки снега, пишет 73online.ru. Очевидцы сообщили, что у девочки переломаны ноги.
В январе сообщалось, что в Магнитогорске тракторист, двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости, а в отношении водителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья человека из-за нарушения правил дорожного движения.
В августе 2013 года сообщалось о водителе трактора из Томской области, который врезался в остановку и сбил насмерть пятерых пенсионерок.
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