Снегоуборщик задавил ребенка во дворе дома

Снегоуборщик задавил девятилетнюю россиянку во дворе дома

Во дворе жилого дома в Ульяновске тракторист сбил девятилетнюю девочку. Об этом говорится на сайте регионального управления ГИБДД во вторник, 6 марта.

ДТП произошло днем в понедельник, 5 марта, когда трактор «Беларус» двигался задним ходом. Пострадавшая была госпитализирована.

У виновника происшествия 36-летний водительский стаж. В момент ДТП он был трезв.

Трактор использовался для уборки снега, пишет 73online.ru. Очевидцы сообщили, что у девочки переломаны ноги.

В январе сообщалось, что в Магнитогорске тракторист, двигаясь со скоростью 14 километров в час, сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости, а в отношении водителя возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья человека из-за нарушения правил дорожного движения.

В августе 2013 года сообщалось о водителе трактора из Томской области, который врезался в остановку и сбил насмерть пятерых пенсионерок.