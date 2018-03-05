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В Керченском проливе столкнулись два судна
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В Керченском проливе столкнулись два судна 

Вести.Ru 8 часов назад
Сухогруз "Андор" получил небольшие повреждения в результате столкновения со средним черноморским сейнером "Хорс" в Керченском проливе в ночь на 5 марта, оба — под флагом России.
Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе Росморречфлота, отметив, что Андор" с грузом 3,3 тысячи тонн пшеницы шел со скоростью всего 6 узлов и после столкновения встал на якорь. У него обнаружено трехметровое повреждение привального бруса и фальшборта в правом борту.
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Что же касается рыболовного судна, то после ЧП оно проследовало в Керчь, где пришвартовалось к причалу.
При осмотре обоих судов специалисты пришли к выводу, что их мореходность не потеряна и воды в трюмах не обнаружено. Причина столкновения выясняется.
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