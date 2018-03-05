В Керченском проливе столкнулись два судна

Сухогруз "Андор" получил небольшие повреждения в результате столкновения со средним черноморским сейнером "Хорс" в Керченском проливе в ночь на 5 марта, оба — под флагом России.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе Росморречфлота, отметив, что Андор" с грузом 3,3 тысячи тонн пшеницы шел со скоростью всего 6 узлов и после столкновения встал на якорь. У него обнаружено трехметровое повреждение привального бруса и фальшборта в правом борту.

Что же касается рыболовного судна, то после ЧП оно проследовало в Керчь, где пришвартовалось к причалу.

При осмотре обоих судов специалисты пришли к выводу, что их мореходность не потеряна и воды в трюмах не обнаружено. Причина столкновения выясняется.