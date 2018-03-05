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Председатель избиркома найден мертвым в Красноярскм крае
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В Красноярском крае найден мёртвым председатель избиркома 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по факту смерти председателя избиркома в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГСУ СК.
«В следственные органы поступило сообщение о том, что в огороде одного из частных домовладений в селе Ермаковское обнаружено тело 57-летнего председателя территориальной избирательной комиссии с огнестрельным ранением головы», — говорится в сообщении.
Ранее Nation News сообщал, что во время заседания в Новгородском районном суде умер подсудимый.
RT на русском: последние новости
Источник: при столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали пять человек В Магадане восемь воспитанников детсада получили микроожоги глаз При столкновении электропоезда с автомобилем в Подмосковье погиб человек
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