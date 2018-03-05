Председатель избиркома найден мертвым в Красноярскм крае

В Красноярском крае найден мёртвым председатель избиркома

«В следственные органы поступило сообщение о том, что в огороде одного из частных домовладений в селе Ермаковское обнаружено тело 57-летнего председателя территориальной избирательной комиссии с огнестрельным ранением головы», — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по факту смерти председателя избиркома в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГСУ СК.

Ранее Nation News сообщал, что во время заседания в Новгородском районном суде умер подсудимый.